Lufthansa почала пропонувати спальні місця в економ-класі
Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі на сайті перевізника.
Поки новий продукт Sleeper's Row доступний тільки з середини листопада до середини грудня 2020 року на рейсах Франкфурт – Сан-Паулу – Франкфурт.
За 260 доларів пасажир може отримати в своє розпорядження від трьох до чотирьох крісел, на яких можна буде лягти і виспатися під час тривалого польоту. Також клієнти, які замовили Sleeper's Row, матимуть право на пріоритетну посадку й отримають спальний комплект з тонкого матраца, ковдри та подушки, як в бізнес-класі.
Придбати спальний ряд можна лише в аеропорту – на стійці реєстрації або безпосередньо біля виходу на посадку.
В авіакомпанії зазначають, що кількість пропонованих спальних рядів на рейсі буде обмеженою.