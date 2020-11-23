Lufthansa почала пропонувати спальні місця в економ-класі

Німецька авіакомпанія Lufthansa почала тестувати послугу продажу спальних місць в економ-класі на далекомагістральних рейсах.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі на сайті перевізника.

Поки новий продукт Sleeper's Row доступний тільки з середини листопада до середини грудня 2020 року на рейсах Франкфурт – Сан-Паулу – Франкфурт.

За 260 доларів пасажир може отримати в своє розпорядження від трьох до чотирьох крісел, на яких можна буде лягти і виспатися під час тривалого польоту. Також клієнти, які замовили Sleeper's Row, матимуть право на пріоритетну посадку й отримають спальний комплект з тонкого матраца, ковдри та подушки, як в бізнес-класі.

Фото: Lufthansa

Придбати спальний ряд можна лише в аеропорту – на стійці реєстрації або безпосередньо біля виходу на посадку.

В авіакомпанії зазначають, що кількість пропонованих спальних рядів на рейсі буде обмеженою.