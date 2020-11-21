Лондонський аеропорт «Хітроу» почне приймати рейси з Києва

Аеропорт «Хітроу» у Лондоні, що є найбільшим міжнародним аеропортом Європи, почне приймати рейси з Києва.

Про це 20 листопада у твітері повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає Укрінформ.

«Нарешті українці літатимуть з Києва до головних повітряних воріт Великої Британії — лондонського аеропорту Хітроу. Завершились перемовини з адміністрацією аеропорту. Перші рейси вже за місяць!», – написав він.

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✈️ Нарешті українці літатимуть з Києва до головних повітряних воріт Великої Британії — лондонського аеропорту Хітроу. Завершились перемовини з адміністрацією аеропорту. Перші рейси вже за місяць! pic.twitter.com/aNv7TKtmZb — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 20, 2020

Пресслужба авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазначила, що відкриє рейси до лондонського «Хітроу» з 17 грудня. При цьому МАУ продовжуватиме польоти в інший аеропорт столиці Великої Британії – «Гетвік».

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Вітаю активну позицію #МАУ, які не зменшують обертів навіть під час пандемії #COVID19. Кращі умови для пасажирів, швидші пересадки, зручне транспортне сполучення, тісніші звязки між народами — все це нові стратегічні відносини між UA та UK в дії.

🇺🇦 and 🇬🇧 are aiming high✈️ pic.twitter.com/89vCIHwGx4 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 20, 2020

Польоти до «Хітроу» будуть здійснюватися тричі на тиждень – у четвер, в суботу та у неділю. До аеропорту «Гетвік» – у понеділок, в середу п’ятницю.

Нагадаємо: у 2019 році до аеропорту «Хітроу» літала British Airways, але призупинила польоти. Тоді компанія назвала цей рейс «економічно нежиттєздатним».