«Хітроу» втратив статус найбільш завантаженого аеропорту в Європі

«Хітроу» втратив звання найбільш завантаженого в Європі летовища, цей рекорд побив паризький аеропорт імені Шарля де Голля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Обсяг пасажирообігу в аеропорту імені Шарля де Голля перевищив аналогічний показник у «Хітроу» за перші 9 місяців року. Так, із січня по вересень 2020 року головний паризький аеропорт прийняв 19,27 млн людей, а «Хітроу» - 18,97 млн.

За паризьким та лондонським аеропортами, як зазначається, за рівнем навантаження йдуть «Схіпхол» в Амстердамі (прийняв 17,6 млн пасажирів за 9 місяців року) та аеропорт Франкфурта (16,16 млн пасажирів).

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Як відомо, керівництво лондонського «Хітроу» жорстко критикувалося британським урядом за недостатній прогрес на тлі конкурентів в організації тестування пасажирів на COVID-19. Так, «Хітроу» лише минулого тижня відкрив перший центр експрес-тестування для пасажирів, які подорожують з Лондона до Гонконгу, але відсутність надійних центрів тестування для пасажирів, що прямують в інші пункти призначення або прибувають з них, означає, що багато з них підлягають самоізоляції після прибуття до Британії.

У зв’язку з другою хвилею пандемії прогнози щодо пасажирообігу в цьому аеропорту досить песимістичні.