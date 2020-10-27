Майже дві сотні летовищ у Європі опинилися під загрозою закриття

Майже двом сотням летовищ у країнах Європи загрожує банкрутство у найближчі місяці, оскільки криза, спричинена пандемією коронавірусу, продовжує завдавати збитків галузі авіаперевезень.

Як передає Укрінформ, про це інформує Politico.

Такі дані опублікувала у вівторок лобістська група ACI Europe.

ACI Europe повідомила про зниження пасажиропотоку на летовищах країн Європи у вересні на 73% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Організація заявляє, що Європі загрожує колапс значної частини системи повітряного транспорту континенту, якщо уряди не нададуть більшої підтримки авіаційній галузі.

Загалом на континенті налічується 740 летовищ. ACI Europe інформує, що у зоні ризику наразі 193 летовища. Асоціація не вказує, які саме, однак наголошує, що це переважно регіональні летовища, які допомагають підтримувати близько 277 тисяч робочих місць.

"Через вісім місяців від початку кризи всі летовища Європи витрачають кошти, щоб залишатися відкритими, а прибутки навіть близько не покривають експлуатаційні витрати, не кажучи вже про капітальні витрати", - зазначив генеральний директор ACI Europe Олівер Янковец.

На цей час у світі кількість випадків COVID-19 становить 43 942 489, з них 1 166 738 летальних, одужали 32 277 280 людей.

Фото: Herry Sutanto, Unsplash