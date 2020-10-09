Найбільший європейський лоукостер зазнав збитків на $1 мільярд
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Авіакомпанія заявила, що отримала збитків за останній фінансовий рік на суму від 815 до 845 мільйонів фунтів стерлінгів (1,05-1,09 мільярдів доларів).
Відтак, EasyJet уже звернувся до уряду Об’єднаного Королівства із проханням про додаткову фінансову допомогу.
Також в авіакомпанії наголосили, що з метою оптимізації витрат у зимовому сезоні зосередяться на прибуткових рейсах. З жовтня і до кінця року перевізник виконуватиме тільки чверть своїх рейсів.
Окрім того, лоукостер визнав, що пандемія коронавірусу стала «найсерйознішою загрозою в історії авіаційної галузі».
Як відомо, компанія EasyJet у квітні цього року вже отримала позику на сумууде 600 мільйонів фунтів від Банку Англії – у період максимального карантину, коли повітряний флот лоукостера не здійснював жодних рейсів.