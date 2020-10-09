Найбільший європейський лоукостер зазнав збитків на $1 мільярд

Британський авіаперевізник EasyJet, що є найбільшим у Європі лоукостером, отримав збиток 1 мільярд доларів – уперше за чверть століття свого існування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Авіакомпанія заявила, що отримала збитків за останній фінансовий рік на суму від 815 до 845 мільйонів фунтів стерлінгів (1,05-1,09 мільярдів доларів).

Відтак, EasyJet уже звернувся до уряду Об’єднаного Королівства із проханням про додаткову фінансову допомогу.

Також в авіакомпанії наголосили, що з метою оптимізації витрат у зимовому сезоні зосередяться на прибуткових рейсах. З жовтня і до кінця року перевізник виконуватиме тільки чверть своїх рейсів.

Окрім того, лоукостер визнав, що пандемія коронавірусу стала «найсерйознішою загрозою в історії авіаційної галузі».

Як відомо, компанія EasyJet у квітні цього року вже отримала позику на сумууде 600 мільйонів фунтів від Банку Англії – у період максимального карантину, коли повітряний флот лоукостера не здійснював жодних рейсів.