У Рахові відкриється інформаційний центр для туристів

У місті Рахів Закарпатської області запрацює інформаційний центр і мультимедійний екран для допомоги мандрівникам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал «Новини Закарпаття».

«У центрі міста (Рахів – ред.) з'явилася будівля майбутнього Туристичного інформаційного центру (ТІЦ). Розмістили її у форматі тимчасової споруди біля міського будинку культури. Крім того, біля входу до Рахівської райдержадміністрації встановили мультимедійний екран, який синхронізуватиметься із новим туристичним сайтом https://rakhivtour.info/», – йдеться в повідомленні.

За словами директорки КП «Агенція регіонального розвитку Рахівщини» Рахівської районної ради Ліни Функен, встановили новинки за ініціативи агенції.

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«Такі заходи з промоції Рахівщини проводять у межах проєкту «Рахівщина. Бути серцем Європи», мета якого – розвинути туристичний потенціал краю та рекламувати його можливості для гостей», – зазначила вона.

Також у межах проєкту проводитимуть семінар для суб'єктів господарювання в галузі туризму. Зазначається, що ТІЦ на початку розповідатиме про локації, маршрути, надаватиме інформацію про гідів-екскурсоводів, які допоможуть пізнати всі куточки Рахівщини та її історію. В майбутньому центр, можливо, надаватиме послуги з організації екскурсій.

Фото: Андріана Леле