На Закарпатті розвивають бьордвотчинг для карантинного дозвілля

На Закарпатті розвивають бьордвотчинг як вид туризму для розвантаження мозку під час карантину. Місцеві гіди переконані, що кілька годин, проведені на природі в спостереженні за птахами, знімають стрес і надихають.

Про це гід Максим Адаменко розповів у коментарі кореспонденту Укрінформу.

“Я спробував бьордвотчинг цієї осені. Туристичних груп, як відомо, цьогоріч нема, тому ми постійно розробляємо нові маршрути — і саме бьордвотчинг ідеально підходить для дозвілля в нинішніх наших карантинних умовах. Це години на свіжому повітрі, проведені в спостереженні за природою та птахами, без жодних скупчень людей”, – розповів Адаменко.

У межах такого бьордвотчингового туру він разом із колегою Юрієм Сазіним їздили на одне із озер на Мукачівщині — у Пістрялово. Там гніздяться білі чаплі — дуже красиві й розумні, але лякливі птахи: не підпускають до себе навіть близько людей, додав гід.

“Нашою метою було, власне, фотополювання на білих чапель. Вони не зимують на Закарпатті, але ще залишаються тут – очевидно, доки є їжа (їдять жаб, плазунів, дрібних гризунів). До такої вилазки треба готуватися заздалегідь, деякі бьордвотчери мають спеціальне маскувальне обладнання, сітки, палатки, ми ж просто взяли техніку на штативах, дрон і тихенько до них підкрадалися та спостерігали”, – розповів Адаменко.

За його словами, ці птахи не реагують на машину, яка їде, але щойно авто зупиняється — одразу злітають. Крім того, вони не лякаються дрона — чаплі залюбки літали поруч із ним.

Закарпатський гід наголосив, що білі чаплі надзвичайно граціозні. Важить птах 900 грамів, зростом — близько 1 метра, має s-подібну шию, яку не випрямляє під час польоту, як це роблять журавлі. Вполювати чапля може набагато більше, коли стоїть на одній нозі, а не коли ходить водоймою.

На Закарпатті розвивають бьордвотчинг / Фото Максима Адаменка та Юрія Сазіна

Гід зазначив, що готовий розвивати цей напрямок на Закарпатті та влаштовувати такі тури для індивідуальних туристів. Зараз, у карантин, додав він, крім цікавого дозвілля, це ще й чудовий спосіб зменшити рівень стресу.

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Зараз на Закарпатті найкраще розвинутий бьордвотчинг у напрямку спостереження за совами в місті Берегове та навколишніх селах. Там гніздяться різні види сов — сичі, пугачі, навіть рідкісні сови-сипухи. В місцях їхнього гніздування встановили вебкамери, що робить спостереження за ними набагато простішим та доступнішим.

Бьордвотчинг (від англ. bird (птах) і watch (спостереження) – вид дозвілля, що полягає у спостереженні за способом життям птахів в природному для них середовищі. В Європі бьордовотчинг поширений, навіть є видом туризму. На Закарпатті цей напрямок тільки починають розвивати.