На Херсонщині з’явиться Арабатська савана

На Арабатській стрілці, що на Херсонщині, планують створити для туристів «шматочок Африки».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Новий день».

«Арабатська савана» – таку назву отримав цікавий проєкт, започаткований сафарі-парком на курорті Арабатська стрілка. Тут під вольєри для різноманітних тварин з усього світу відвели два гектари території, а ще на двох хочуть зробити ділянку майже справжньої африканської савани. Висаджувати для цього ендемічні рослини з «чорного континенту» не будуть, натомість переселять сюди копитних, які асоціюються в українців саме з Африкою», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дирекція сафарі-парку вже придбала у розпліднику на Західній Україні двох антилоп нільгау – молодого трирічного самця і чотирирічну самичку. У планах – переселення до арабатської савани зебр, антилоп канна та інших травоїдних, які є відомими мешканцями савани африканської.

Директор сафарі-парку Олексій Гетта каже, що зараз майбутню арабатську савану почали огороджувати. Надалі шукатимуть її майбутніх мешканців, причому привезти їх на курорт у часи карантинних обмежень буде непросто. Та, якщо все вдасться, шматочок Африки у степах України, на його думку, приваблюватиме тисячі туристів та відпочивальників. Уночі до «переклички» тварин додаватимуть своє ревіння ще й леви, які мешкають у окремому вольєрі. Це й буде справжнісіньким звуковим відтворенням далекої савани.