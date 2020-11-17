На Херсонщині з’явиться Арабатська савана

На Херсонщині з’явиться Арабатська савана

Укрінформ
На Арабатській стрілці, що на Херсонщині, планують створити для туристів «шматочок Африки».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Новий день».

«Арабатська савана» – таку назву отримав цікавий проєкт, започаткований сафарі-парком на курорті Арабатська стрілка. Тут під вольєри для різноманітних тварин з усього світу відвели два гектари території, а ще на двох хочуть зробити ділянку майже справжньої африканської савани. Висаджувати для цього ендемічні рослини з «чорного континенту» не будуть, натомість переселять сюди копитних, які асоціюються в українців саме з Африкою», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дирекція сафарі-парку вже придбала у розпліднику на Західній Україні двох антилоп нільгау – молодого трирічного самця і чотирирічну самичку. У планах – переселення до арабатської савани зебр, антилоп канна та інших травоїдних, які є відомими мешканцями савани африканської.  

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Директор сафарі-парку Олексій Гетта каже, що зараз майбутню арабатську савану почали огороджувати. Надалі шукатимуть її майбутніх мешканців, причому привезти їх на курорт у часи карантинних обмежень буде непросто. Та, якщо все вдасться, шматочок Африки у степах України, на його думку, приваблюватиме тисячі туристів та відпочивальників. Уночі до «переклички» тварин додаватимуть своє ревіння ще й леви, які мешкають у окремому вольєрі. Це й буде справжнісіньким звуковим відтворенням далекої савани.

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