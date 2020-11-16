В Еміратах з'явиться готель-палац на воді

У Дубаї будують нову туристичну атракцію – розкішний плавний курорт під назвою Sea Palace Floating Resort.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Gulf News.

Новинка – це фешенебельний готель на воді, оточений шістьма не менш розкішними рухомими віллами.

Проєкт вартістю 164 мільйони доларів буде облаштовано лінійними двигунами й гідравлічною системою, щоб стійко триматися на хвилях.

Будівництво проводиться біля району Дубай Марина. Вілли готові на 95%, а готовність всього курорту до здачі в експлуатацію оцінюється в 65%.

Одну з плавних вілл – "Нептун" – вже продали за 54 мільйони доларів. У будинку – два поверхи, балкон і басейн на даху просто неба. На першому поверсі – 4 спальні. Також тут буде скляна підлога.

"Нептун" спроєктовано у формі екологічного скляного човна. Його оснащено самостерилізаційною системою фільтрації повітря на додаток до інтелектуальної автоматичної системи, яка керує всім будинком. Він повністю відповідає всім міжнародним стандартам безпеки, працює від сонячної енергії і оснащений системою перероблення сміття", – йдеться в повідомленні.

Фото: Seagate Shipyard