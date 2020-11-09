Туристи зможуть побачити «Титанік» з підводного човна у 2021 році

Американська компанія OceanGate Expeditions планує запустити експедиції до «Титаніка» у 2021 році. Проводитимуться вони на підводному човні, що вміщує п'ять осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Irish Central.

Проходитимуть експедиції щотижня з травня до вересня. Охочі занурюватимуться на глибину близько чотирьох тисяч метрів, щоб побачити затонулий лайнер.

Зазначається, що організатор Стоктон Раш не планує перетворювати місце загибелі корабля на туристичну атракцію, але хоче отримувати прибуток від свого задуму. Охочим побачити «Титанік» доведеться сплатити за це 125 тисяч доларів. За словами бізнесмена, вже 36 осіб забронювали місця.

Експедиція розпочнеться з плавання від острова Ньюфаундленд. Саме занурення до «Титаніка», дослідження місцевості й повернення на поверхню займе від шести до восьми годин.

Раш зазначив, що його гості будуть одними з перших за 15 років, хто відвідає місце аварії корабля. Вони вважатимуться «цивільними вченими», які допомагатимуть у дослідженнях. Кожен охочий має пройти обов'язкове інтерв'ю.

«Ми не беремо пасажирів, ми не проводимо екскурсій, ми не здійснюємо поїздок. Ми вирушаємо в експедицію», – підкреслив бізнесмен.

Над створенням підводного човна «Титан» Раш працював із Boeing і NASA. Судно занурюватиметься на дно зі швидкістю 55 метрів на секунду. На борту є невелика вбиральня. Раш планує вмикати музику під час 90-хвилинного спуску.

Кожна експедиція передбачає одного пілота, одного наукового дослідника і трьох гостей, які оплачують свою участь і зможуть насолодитися підводними краєвидами з ілюмінаторів або через камери судна.

Гості зможуть допомогти в управлінні гідролокатором і лазерним сканером, а також по черзі пілотувати підводний човен.

Організатор також розповів, чого можна чекати охочим подивитися на «Титанік».

«Там, внизу, кісток немає. Немає тіл. Є черевики, туфлі й одяг, які показують, де люди були 100 років тому, і це доволі моторошно», – пояснив Раш.

Фото: OceanGate Expeditions