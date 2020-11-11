Потяг Інтерсіті+ до курортного Славського планують протестувати незабаром – депутат

В Україні планують незабаром протестувати денний швидкісний потяг Інтерсіті+ до гірськолижного курорту Славське Львівської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Фейсбуці за підсумками засідання робочої групи з реформування пасажирських залізничних перевезень.

"Чому ви не подорожуєте потягами? Причин багато, і сьогодні ми обговорювали їх у робочій групі з реформування пасажирських залізничних перевезень... Про що ми говорили? Про додаткові рейси на зимові свята та про "лижний потяг" Інтерсіті+ у Славське – незабаром його тестуватимуть. Про можливі зупинки потягів біля "туристичних магнітів" – Олеський замок, Тараканів форт, Холодний Яр. Про відродження пасажирського руху на важливих туристичних напрямках – зокрема, на "замковій" ділянці Тернопіль – Заліщики. Про кімнати відпочинку та туристичні центри на вокзалах", – зазначила депутат.

Окремою важливою темою вона назвала групові туристичні перевезення, звернувши увагу на проблему з неможливістю онлайн-замовлення, неконкурентні комісійні збори та застарілі способи передавання інформації. У зв'язку з цим, за словами Кравчук, очільниця Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів незабаром організує зустріч залізничників з туроператорами, де питання групових квитків обговорять детально.

"В ідеалі ми хочемо перетягнути хоча б частину турпотоку з автобусних турів на рейки – це екологічніше та безпечніше", – підкреслила парламентарій.

Водночас Кравчук акцентувала й на тарифній політиці, проблему якої також обговорили члени робочої групи з реформування пасажирських залізничних перевезень.

"Пострадянська модель ціноутворення робить залізничні квитки на короткі відстані "золотими". У підсумку потяги перевозять повітря, а пасажир обирає сумнівну "маршруточку на Бердянськ". Процес зміни тарифів непростий, його треба погоджувати з Кабміном, але варто розпочинати вже зараз", – зазначила Кравчук.

Вона нагадала, що Укрзалізниця у зв'язку з карантином втратила левову частку пасажиропотоку, який на сьогодні становить близько третини від обсягу 2019 року. І саме це спонукає залізничників боротися за пасажира.

"Якщо раніше УЗ існувала у паралельному світі з висококонкурентним туристичним ринком, то зараз має стати його активним гравцем та партнером зацікавлених туроператорів. Не всі проблеми вдасться вирішити швидко. Колії старіють, локомотиви зношуються – через це потяги змушені рухатись повільніше, а ремонт потребує мільярдних інвестицій", – додала депутат.

Водночас вона висловила сподівання, що перші позитивні зміни будуть "вже до першого снігу".