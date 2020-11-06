Луцькі мурали «оживили» за допомогою доповненої реальності

Чотири луцькі мурали відтепер можна "оживити" кольорами, звуками й рухами за допомогою мобільного додатка AR murals, в якому роботи митців постають у доповненій реальності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють "Волинські новини".

Так, за допомогою сучасних технологій на сьогодні можуть рухатися чотири мурали: "Споглядання", "Рівновага", "Квантовий стрибок" і "Доповнена реальність".

Усі роботи – результат стрітартфестивалю "Lutsk Wallking", що відбувся у місті наприкінці серпня цього року. Він зібрав понад два десятки художників з різних куточків України. Завдяки фестивалю у Луцьку з’явилися нові артоб’єкти. Серед них обрали чотири, для яких створили доповнену реальність.

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Щоб "оживити" мурали, потрібно завантажити на свій смартфон або планшет створений за сприяння Українського культурного фонду додаток AR murals, активувати його та увімкнути звук. Потім, прогулюючись повз згадані мурали, стати так, щоб зображення потрапляло в об’єктив камери. Потому на екрані ґаджета з’явиться рухома історія.

Так, на цокольній стіні будівлі Волинського національного університету імені Лесі Українки, що на вулиці Винниченка, 30, митець зі Львова Тарас Довгалюк створив мурал "Споглядання".

На історичній будівлі, що на вулиці Шопена, 16, лучанин Сергій Радкевич створив символічну роботу "Рівновага".

Колектив художників зі Львова Kickit art studio у складі Віталія Греха, Сергія Греха та Володимира Федусіва на проспекті Волі, 27 зобразили "Квантовий стрибок".

А лучанин Андрій Присяжнюк на будівлі колишнього кінотеатру "Зміна", що на вулиці Богдана Хмельницького, 40, створив оригінальний мурал "Доповнена реальність".

Фото: Волинські новини

Відео: Oleksandr Kotys, Фейсбук