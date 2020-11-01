На Херсонщині, у селі Кринки Олешківського району, відкрили відновлений зусиллями київського забудовника-мецената, місцевої громади та влади музей-садибу українського письменника Остапа Вишні.

На церемонію відкриття прийшли місцеві мешканці, серед них були й ті, хто особисто спілкувався з Остапом Вишнею, військові, журналісти, представники влади, шанувальники творчості письменника, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На Херсонщині відкрили відновлений музей-садибу Остапа Вишні / Фото: Ірина Староселець. Укрінформ

«Рік тому я побачив в інтернеті страшні фотографії, почитав під ними підпис, що це садиба великого українського письменника Остапа Вишні. Чесно кажучи, навіть відразу не повірив... Зателефонували ми місцевій владі - нам підтвердили, що садиба в такому жахливому стані. Виникло відчуття образи, захотілося відновити - це ж нам, будівельникам, під силу. Приїхали ми сюди в червні, громада виділила землю, створила комунальне підприємство, що буде обслуговувати музей, і ми взялися за роботу. І вже 31 жовтня музей відкриваємо. Ми сюди вклали душу», - сказав журналістам керівник столичної будівельної компанії Сергій Одарич.

Будинок, у якому зупинявся для відпочинку письменник у Кринках і де був колись музей, не ремонтувався понад два десятиліття. Він був розташований на території, яка нині перебуває у віданні Міністерства оборони, і доступ до нього виявився обмеженим. Тому й з’явилася ідея перенести музей на іншу ділянку.

За словами Одарича, будівельники, оглянувши стару споруду, зрозуміли, що треба робити все "з нуля" – обміряли її, занесли дані у комп’ютер. «Все зробили по тим креслення. Матеріли використовували ті, що використовуються тут століттями – ракушняк, очерет, натуральне дерево. Вікна зі старої садиби. Також перенесли сюди погруддя Остапа Вишні», - розповідає меценат.

У музеї встановиои відеокамери та сигналізацію, зробили колодязь, а за музеєм посадили сад. Очеретяний дах будівельники робили за традиційними технологіями, кажуть брати Віктор та Павло Ляшуки. «Ми самі з Житомирщини, нам дід розповідав колись, як це робили, завдяки йому дещо знали. Та й старші люди, місцеві мешканці, підходили і розповідали. Важко було знайти матеріал – щоб не був товстіший чи тонший, ніж треба, інакше буде промокати, загнивати. Дах має дихати», - пояснюють будівельники.

За словами Одарича, вартість проєкту становить півтора мільйона гривень. Завдяки зусиллям місцевих мешканців відбудований музей-садиба за останній тиждень наповнився експонатами.

«Ми привезли книги Остапа Вишні, знайти їх було важко, але вони ще є», - каже меценат.

Голова ініціативної групи з відновлення музею Наталія Ільїна розповідає, що спроби відновити садибу були ще в 2015 році. А в 2019-му, до 130-річчя від дня народження Остапа Вишні, підготували та оприлюднили 33 експонати - знайдені та відреставровані фотографії, пов’язані з письменником. Саме тоді інформація про те, в якому стані музей, стала відома широкому загалу.

Основні експонати, які нині є у музеї, після руйнації старої будівлі просто лежали під ногами і були збережені небайдужими людьми, розповідає Ільїна.

Серед експонатів музею – речі, які Остап Вишня тримав у руках, з якими він рибалив, писав. Є тут, наприклад, фотографія письменника, на якій він тримає впійману щуку. «Фотографію у руки брати не можна – ми не змогли її відреставрувати. Місцевий художник перемалював її. Ось ця картина, ви бачите, Остап Вишня тримає безмен - ваги і важить оту щуку, яку спіймав. А ось оповідання «Щука», написане власноруч ним. Писав він його, коли був у Кринках, 1955-1956 роки. Ось старий спінінг, яким він ловив ту щуку. А ось старенька друкарська машинка, на якій він працював. Ліжко – його зберегли у родині Гаврюши Субтелі – місцевого жителя, який рибалив разом з Остапом Вишнею», - проводить невелику екскурсію для перших гостей музею – журналістів Наталія Ільїна.

Дерев’яне погруддя Остапа Вишні у музей передала представниця ГО «Справа громад» Оксана Погомій. Вона розповіла, що півтора року тому разом з військовими знайшла його у цьому селі на березі у рибалок.

На відкритті відновленого музею поділився спогадами місцевий житель Василь Чечин - він був підлітком, коли в Кринки приїздив Остап Вишня. Каже, що письменник майже завжди був зажурений, відчувалося, що ця людина багато пережила.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у розмові з кореспондентом Укрінформу зазначив, що наразі йде планування об’єктів «Великого будівництва» на 2021 рік, серед них будуть і дороги, що ведуть до відновленого музею Остапа Вишні. «Відродження цього музею дозволить залучити більше туристів, які шанують творчість Остапа Вишні. Додамо музей у туристичні карти, буклети», - обіцяє Гусєв.

Представники влади та журналісти також висадили дерева у саду біля відновленого музею.