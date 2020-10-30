У Вінниці у п’ятницю на позачерговій сесії міської ради затвердили нову трирічну програму розвитку туризму в об’єднаній громаді.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадою Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

«Сьогодні сесійним рішенням було схвалено Програму розвитку туризму Вінницької міської ОТГ на 2021-2023 роки. Це перша з цільових програм, через які відбуватиметься реалізація Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою програми є формування конкурентоспроможного туристичного продукту Вінницької міської ОТГ, відновлення туристичних потоків, а також перетворення галузі туризму на стабільне і вагоме джерело надходжень міського бюджету шляхом залучення інвестицій та збільшення кількості зайнятих у галузі. Цієї мети прагнуть досягти як муніципальними, так і ґрантовими та приватними інвестиціями.

Вінниця затвердила нову трирічну програму розвитку туризму / Інфографіка: vmr.gov.ua

Зацікавлені сторони у створенні та реалізації цієї програми – органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства, жителі Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, інвестори, бізнес, зокрема сфери гостинності, туристичні оператори та гіди.

За даними міськради, новостворений документ включає аналіз потенціалу міста як туристичної дестинації, визначає виклики та пріоритетні напрямки розвитку, враховуючи загальну візію Концепції інтегрованого розвитку Вінниці до 2030 року. У планах на час реалізації програми: відкриття туристичного хабу Вінниці з інноваційним сервісом, запровадження картки туриста, проведення сертифікованої школи гідів, розвиток вінницького стандарту гостинності, вдосконалення публічних просторів та рекреаційних зон, започаткування нових вінницьких гастрофестивалів, створення міського конференц-бюро, проведення фестивалю коміксів і популярної культури тощо.

«Нова трирічна програма допоможе й надалі нарощувати конкурентоспроможний туристичний продукт Вінницької міської ОТГ, сприятиме формуванню позитивного іміджу, збільшенню потоків подорожувальників і, в результаті, покращенню економічних показників та підвищенню рівня життя у Місті ідей», – підкреслюється в повідомленні.