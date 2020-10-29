Карпатські ватаги приєдналися до «Дороги смаку Прикарпаття»

Асоціація карпатських ватагів приєдналася до проєкту «Дорога смаку Прикарпаття». Його «родзинкою» стане гуцульська коров’яча бриндза.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила радник голови Верховинської районної ради Марія Маківничук.

«Наша Асоціація карпатських ватагів доєдналась до проєкту «Дорога смаку Прикарпаття». Тому всі полонини, які пройшли внутрішній і зовнішній контроль, а їх шість, братимуть участь у цьому проєкті. Гуцульська коров’яча бриндза стане його «родзинкою», – зазначила Маківничук.

За її словами, нині у Верховині міркують над гаслом, яке б популяризувало гуцульську коров’ячу бриндзу – продукт з географічним зазначенням. Гасло продукту хочуть поєднати з брендом Верховини – «Верховина «ЙО». Тут вже розглядають кілька пропозицій. Дві з них – від начальника управління туризму Івано-Франківської ОДА Віталія Передерка.

«У гуцулів «ЙО» означає «так». Тому я запропонував як гасло для популяризації продукту з географічним зазначенням – «Гуцульська коров'яча бриндза - серЙОзний сир з карпатських полонин», або «Гуцульська коров'яча бриндза – СирЙОзний. Карпатський. Смачний», – повідомив Укрінформу Передерко.

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За словами Марії Маківничук, поки все на стадії обговорення, у Верховині розробили лише логотип Асоціації карпатських ватагів.

«Його будуть використовувати не лише на білбордах, але й на упаковці унікальної продукції. Також він популяризуватиме ту ферму, де цей продукт нині виготовляють. Ми вже готуємо пропозиції для турфірм, щоб вони продавали тури на ці полонини і запрошували представників Асоціації на виставки, ярмарки, де вони зможуть популяризувати і продукцію, і своє господарство», – зазначила Маківничук.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня в Україні зареєстрували географічне зазначення «Гуцульська коров’яча бринза». Управителем географічного зазначення стала громадська спілка «Асоціація карпатських ватагів», розташована у селищі Верховина.

Географічне зазначення – знак якості, що посвідчує тісний зв’язок продукту з територією і гарантує високу якість кінцевим споживачам.