На розвиток туризму Чернігівщини планують витратити понад 23 мільйони

Чернігівська обласна рада 8-го скликання на своєму останньому в цій каденції засіданні ухвалила цільову Програму розвитку туризму в регіоні на 2021-2027 роки з фінансуванням 23,6 млн грн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок асигнувань обласного бюджету, які передбачаються у кошторисах відповідальних виконавців Програми, коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством", – йдеться у пояснювальній записці до цього документа.

У ній також зазначається, що завдяки дії аналогічної Програми на 2013-2020 роки в області спостерігається позитивна динаміка показників розвитку туристичної галузі, однак їхній загальний рівень поки що не відповідає потенційним можливостям. Нова Програма дасть змогу продовжити роботу з подальшого розвитку галузі.

У документі підкреслюється, що Чернігівщина має значний туристичний, історико-культурний та природно-рекреаційний потенціал. На державному обліку в області перебуває близько 9 000 пам’яток історії та культури, понад 1 900 із них – національного значення. Чотирнадцять населених пунктів регіону включені до Списку історичних населених місць України й стали туристичними центрами області (Чернігів, Новгород-Сіверський, Батурин, Ніжин, Прилуки, Козелець, Остер, Седнів та ін.).

На території Чернігівщини працює 33 музеї комунальної власності, 3 національні заповідники, десятки приватних музеїв та виставкових залів.

Природно-заповідний фонд налічує 669 об’єктів загальною площею 262 тис. га. Функціонує 57 готелів та аналогічних засобів розміщення, 26 баз відпочинку, 36 садиб сільського зеленого туризму та понад 500 рекомендованих туристам закладів харчування. Велика кількість історико-культурних об’єктів у поєднанні з розмаїттям природно-рекреаційних ресурсів створюють умови для розвитку різних видів туризму.