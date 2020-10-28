У межах Національного проєкту "Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі", який втілювався у трьох областях – Київській, Житомирській та Рівненській, – в Україні створили сайт "Віртуальний музей бортництва".

Про це на пресконференції в Укрінформі за підсумками реалізації проєкту сказав завідувач Історичного музею Вишгородського історико-культурного заповідника, модератор проєкту Дмитро Шевченко.

"Ідея проєкту полягала в тому, щоб систематизувати все, що нам доступно з бортництва – як історія бортництва, традиції, так й (інформація – ред.) щодо його сучасного стану, стану побутування; структуризувати цю інформацію, обробити її та поєднати в єдину систему на вебплатформі "Віртуальний музей бортництва". Нам усе вдалося. Сьогодні віртуальний сайт бортництва працює, він у вільному доступі. Зараз це за масштабами єдина платформа в Україні, яка презентує цю традицію, унікальність її в тому, що вона існує майже у незмінному вигляді з часів давньої Русі до нашого сьогодення. Нашим проєктом цю гіпотезу ми фактично довели", – наголосив Шевченко.

Він зазначив, що платформа об’єднує віртуальні філії цього музею, розташовані на території музейних установ у трьох областях України – Київській, Житомирській та Рівненській, де багаті традиції бортництва та бджолярства і є відповідні експозиції. Це Національний музей архітектури та побуту України в Пирогові, Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав", Житомирський обласний краєзнавчий музей, Рівненський обласний краєзнавчий музей, Олевський краєзнавчий музей, Сарненський історико-етнографічний музей, етнокомплекс "Українське село", Вишгородський історико-культурний заповідник.

Як розповів Шевченко, на сайті розміщені статті, відео- та фотогалереї, є й сторінка для дітей "Цікаве бортництво".

В Україні створили віртуальний музей бортництва / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

У межах проєкту впроваджений онлайн-урок з бортництва, який був поширений по трьох областях України. За результатами цього уроку започаткували конкурс дитячого малюнка "Якби я був бортником". І онлайн-урок, і конкурс, які теж представлені на сайті, стали дуже популярними.

"Віртуальний музей включає фотовиставку "Борт. Життя. Полісся", створену в межах досліджень. Інформацію, яку ми отримали під час польових досліджень у трьох областях від діючих бортників, з архівів, від краєзнавців, ми намагалися перетворити на яскравий фотофеномен, який показує унікальну красу бортництва", – сказав Шевченко.

Він додав, що проєкт виявився дуже великим за масштабами – не тільки щодо охоплення території, а й за фахівцями, які були до нього залучені, – це археологи, історики, екологи, етнографи, краєзнавці. Це зробило його багатогранним. Втілювався проєкт впродовж чотирьох з половиною місяців.

Як зазначалося, куратор проєкту – директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук Влада Литовченко.

Проєкт "Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі" реалізований за підтримки Українського культурного фонду.