На Буковині з’являться нові маршрути для мандрівників

У Чернівецькій області почали розробляти нові туристичні маршрути, які нанесуть на інтерактивну мапу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

Зазначається, що це будуть маршрути різної класифікації та видів – пішохідні, кінні, велосипедні, мотоциклетні, автомобільні, гастрономічні, вікендові (на 1-2 доби), короткотермінові (тиждень), середньотермінові (2-3 тижні), шкільні, молодіжні, сімейні, для дорослих, осіб літнього віку, професійно орієнтовані та комбіновані.

До розроблення нових продуктів для мандрівників департамент регіонального розвитку облдержадміністрації залучить туристичні асоціації, інших суб’єктів галузі, Агенцію регіонального розвитку Чернівецької області та органи місцевого самоврядування громад.

Також усі маршрути планують нанести на інтерактивну мапу з перспективою їхнього інтегрування до загальноукраїнських та європейських.

Як зауважили в ОДА, деякі цікаві туристичні маршрути вже розроблені. Серед них – "Секретний тур #1" для туристів, які приїздять відвідати область. Його особливість полягає в тому, що мандрівникам не відкривають інформацію про локації, які вони відвідуватимуть під час туру.