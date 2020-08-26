На Буковині відреставрували старовинний млин, який позначать на Google-картах
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Укрінформ
У Чернівецькій області відреставрували млин XVIII століття. Там зробили нічну підсвітку та фотозони й хочуть позначити об’єкт на картах Google.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА в фейсбуці.
"У селі Динівці Новоселицького району відкрили відреставрований млин, який місцеві жителі збудували тут ще у XVIII столітті. Окрім автентичного та охайного вигляду, він має ще й сучасну нічну підсвітку та фотозони. До того ж, вітряк позначать на картах Google", - йдеться у повідомленні.
В облдержадміністрації зазначили, що старовинний млин відновлюють уже втретє. Для реставрації вітряка використовували натуральну деревину.