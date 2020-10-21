Біля Полтави 300-річний дуб перетворили на скульптурну композицію

У селі Розсошенці, що на території Щербанівської ОТГ, сухе 300-річне дерево за кошти громади перетворили на скульптурну композицію з кобзарем, лелеками та «духом дуба».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у сюжеті «Суспільного Полтава».

Зазначається, що дерево з десяток років стояло сухим. Однак у громаді вирішили його не спилювати, а прикрасити.

«Всі його називали «козацький дуб», а якщо козацький, то самі розумієте. Зверху лелеки, з цього боку дударик гусей пасе. А ще, я називаю його, – дух дуба, захисник», − розповів автор композиції Андрій Мірошниченко.

Роботу майстер розпочав у липні. Створив чотири ескізи зображень, а найкраще з них обирали місцеві жителі, голосуючи у соцмережах.

«З першого ескізу залишився лише кобзар у тій формі, в якій мав бути, а решту довелося переробляти. Там сучок, гниль – і змушувало змінювати композицію, сюжет навіть», − додав Мірошниченко.

Над скульптурою 10 м заввишки та близько 5 м в обхваті майстер працював понад два місяці. Він обробив її розчином від шкідників та вкрив спеціальною олією, щоб захистити деревину від вологи й ультрафіолетового випромінювання.

Щербанівська ОТГ заплатила за друге життя старого дуба близько 100 тис. грн. За словами заступниці голови громади Світлани Мельник, територію поблизу нової атракції планують упорядкувати, а також провести тут освітлення.

Фото: Сергій Пустовіт/Укрінформ