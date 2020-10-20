У Хмельницькому встановлять "Машину часу"

У центрі Хмельницького відкриють інтерактивний атракціон, за допомогою якого можна буде побачити розвиток міста та його архітектурних пам’яток у просторі й часі.

Про це Zruchno.Travel повідомили в комунальній установі "Агенція розвитку Хмельницького", передає Укрінформ.

"Це буде модульний мобільний павільйон, оснащений сучасним комп’ютером з 3D-моделлю міста Хмельницького, а точніше – 3D-візуалізацією процесу виникнення і становлення міста, з можливістю детального перегляду об’єктів історико-культурної спадщини, зокрема тих, що вже не існують", – йдеться у повідомленні.

Модульний кіоск із сенсорним терміналом обіцяють розмістити біля кінотеатру ім. Т. Шевченка з вільним доступом для усіх охочих.

Проєкт "Інтерактивна просторово-часова 3D-модель міста Хмельницького "Машина часу" за ініціативи "Агенції розвитку Хмельницького" реалізують фахівці RD Architectural Group за підтримки Українського культурного фонду. Ініціатива дасть змогу побачити етапи розбудови міста, появу нових районів, приєднання селищ, зміну русел річок, прокладання залізниці тощо.

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"У межах проєкту наша команда разом з Артемом Купчишиним, істориком Сергієм Єсюніним та "Агенцією розвитку Хмельницького" створили спрощену 3D-модель міста у 12 часових періодах (від 1400-х років до наших днів). У машині часу можна подивитися на те, як розвивалося місто, як воно росло, які райони в які часи розбудовувалися. Крім цього, можна детальніше роздивитися 3D-моделі 16 визначних споруд. Деякі з них на сьогодні втрачено, деякі перебудовано, і ці моменти можна буде відслідкувати", – пояснюють розробники на своїй сторінці в Фейсбуці.

Презентація демоверсії "Машини часу" відбулася під час святкування Дня міста Хмельницького 26 вересня. Згідно з грантовою угодою, проєкт має бути реалізований до кінця жовтня.

Фото: @KhmelCityDevelopmentAgency