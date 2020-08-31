Для Хмельницького розробили перший аудіогід містом

У Хмельницькому презентували перший аудіогід, який познайомить мандрівників з історією міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Туристично-інформаційний центр Хмельницького у фейсбуці.

"Відтепер кожен, хто цікавиться історією міста, має унікальну можливість прогулятися по старому Проскурову під розповідь аудіогіда. Вулички міста не лише бережуть секрети своїх мешканців, але й радо запрошують на каву, танці та фестивалі всіх, хто завітає до Хмельницького", – йдеться в повідомленні.

Створили туристичну новинку на базі безкоштовного додатку "izi.travel". Запланувати прогулянку основними вулицями міста можна, ознайомившись з аудіогідом за посиланням або завантаживши додаток на свій смартфон.

Серед об’єктів, з якими знайомить аудіогід, – особняк Михайла Шильмана, Олексіївське реальне училище, Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр ім. Михайла Старицького, музей-кав’ярня "Слон", дім з драконами, обласний художній музей, набережна річки Південний Буг, композиція "Космос". Загалом представлено 16 локацій, які можуть зацікавити туриста.