У Міському саду туристи зможуть почути «Голос Одеси»
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Попри пандемію, ми продовжуємо розвивати місто, радувати одеситів відкриттям скульптур і нагадувати гостям про її захопливу історію. Одесу справді люблять не тільки очима, а й вухами, і наше місто на це заслуговує», – зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов.«Голос Одеси» / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ
Новинка – це бронзовий грамофон, на постаменті якого розміщено QR-код, через який можна відкрити на гаджеті сайт із музикою та словами багатьох одеських митців – Леоніда Утьосова, Святослава Ріхтера, Еміля Гілельса, – почути шум морських хвиль, звук Воронцовського маяка, мелодію годинника на будівлі мерії, дзвін старого трамвая тощо.
«Голос Одеси» встановили навпроти пам'ятника Утьосову, який відпочиває на одній із лав Міського саду. Автор скульптури – Віктор Тиблевич.