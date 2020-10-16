У Міському саду туристи зможуть почути «Голос Одеси»

Урочисте відкриття інтерактивної скульптури «Голос Одеси» відбулося у Міському саду обласного центру.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Попри пандемію, ми продовжуємо розвивати місто, радувати одеситів відкриттям скульптур і нагадувати гостям про її захопливу історію. Одесу справді люблять не тільки очима, а й вухами, і наше місто на це заслуговує», – зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

«Голос Одеси» / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ

Новинка – це бронзовий грамофон, на постаменті якого розміщено QR-код, через який можна відкрити на гаджеті сайт із музикою та словами багатьох одеських митців – Леоніда Утьосова, Святослава Ріхтера, Еміля Гілельса, – почути шум морських хвиль, звук Воронцовського маяка, мелодію годинника на будівлі мерії, дзвін старого трамвая тощо.

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«Голос Одеси» встановили навпроти пам'ятника Утьосову, який відпочиває на одній із лав Міського саду. Автор скульптури – Віктор Тиблевич.