В Україні створюють онлайн-платформу музеїв авіації Museum Sikor Sky

В Україні буде створено віртуальний хаб авіаційних музеїв Museum Sikor Sky, який "розмістять" в оцифрованому сімейному будинку всесвітньо відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація онлайн-музею відбулася у п'ятницю, 16 жовтня.

"Віртуальний музейний хаб, тобто поєднання авіаційних та аерокосмічних музеїв України, Європи, світу у просторі 3D-моделі будинку Сікорського, був схвалений Українським культурним фондом. Було надано фінансування і зараз добігає кінця перший етап проєкту, про який ми будемо говорити", – зазначив під час презентації керівник віртуального музейного хабу Віктор Гріза.

У межах заходу було продемонстровано 3D-модель будинку Сікорського, в якому відтворено житло родини авіаконструктора. Крім кімнат, тут можна буде побачити портрети відомих українських меценатів, колекцію японських гравюр та портрети відомих першопрохідців авіації. Для створення віртуальної моделі будинку її розробники відвідували справжній будинок Сікорського, розташований у Києві на вул. Ярославів Вал, 15-б.

За словами Гріза, музейний хаб запрацює 30 жовтня 2020 року, проте ще до кінця року його будуть "дороблювати". Ознайомитися з музеем можна буде за посиланням.

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Ігор Сікорський (1889-1972) – відомий авіаконструктор українського походження, засновник всесвітньо відомої вертольотобудівної фірми "Сікорський". Особисто він (або ж під його керівництвом) розробив 78 різноманітних літальних апаратів: 72 з них випускалися серійно, 2 були доведені до стадії дослідних зразків і лише 4 залишилися на папері.