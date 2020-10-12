У Запоріжжі створили Музей історії архітектури міста
Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради, передає Укрінформ.
"Це справжній живий, тематичний музей, який відтворив історію архітектури Олександрівська та Запоріжжя, починаючи з 1770 року. Від будівництва фортеці, потім забудови Олександрівська, періодів індустріалізації, післявоєнної відбудови", – цитує пресслужба міського голову Запоріжжя Володимира Буряка.
Музей складається з чотирьох відділів. Вони присвячені створенню Олександрівської фортеці та забудові Старого Олександрівська, колоніям менонітів у Запорізькому краї, добі індустріальної модернізації 20-30-х років минулого століття, повоєнному відновленню міста.
У Запоріжжі створили Музей історії архітектури міста / Фото: Запорізька міськрада
У новому музеї влаштовано різноманітну інтерактивну експозицію. Це й копії дверей старого Олександрівська, й відеоінсталяції та збережені архітектурні елементи, що вплетені в дизайн музейного простору, фотографії різних років. Завдяки всьому цьому можна буквально відчути, як жили люди десятки років тому.
Запрацювати новий туристичний об’єкт має у листопаді, якщо дозволять карантинні обмеження. Музей було створено за кошти бюджету міста.