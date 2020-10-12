У Запоріжжі презентували Музей історії архітектури міста, який охоплює період від заснування Олександрівської фортеці до післявоєнної відбудови.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради, передає Укрінформ.

"Це справжній живий, тематичний музей, який відтворив історію архітектури Олександрівська та Запоріжжя, починаючи з 1770 року. Від будівництва фортеці, потім забудови Олександрівська, періодів індустріалізації, післявоєнної відбудови", – цитує пресслужба міського голову Запоріжжя Володимира Буряка.

Музей складається з чотирьох відділів. Вони присвячені створенню Олександрівської фортеці та забудові Старого Олександрівська, колоніям менонітів у Запорізькому краї, добі індустріальної модернізації 20-30-х років минулого століття, повоєнному відновленню міста.

У Запоріжжі створили Музей історії архітектури міста / Фото: Запорізька міськрада

У новому музеї влаштовано різноманітну інтерактивну експозицію. Це й копії дверей старого Олександрівська, й відеоінсталяції та збережені архітектурні елементи, що вплетені в дизайн музейного простору, фотографії різних років. Завдяки всьому цьому можна буквально відчути, як жили люди десятки років тому.

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Запрацювати новий туристичний об’єкт має у листопаді, якщо дозволять карантинні обмеження. Музей було створено за кошти бюджету міста.