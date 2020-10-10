Чернівці вирішили посилити свою туристичну привабливість за допомогою столітньої традиції запалювання ліхтарів у центрі міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької міськради.

"У Чернівцях відновили столітню традицію запалювання ліхтарів під назвою "Світло Панської вулиці”, задля приваблення уваги туристів та жителів міста", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що концепція заходу має історичні корені.

Особливість такого ритуалу полягає в тому, що кожної суботи з першими сутінками (19:00 – у зимовий час, 22:00 – у літній час) із Ратуші виходитимуть автентично одягнені ліхтарники із старовинною драбиною в руках і прямуватимуть до початку вулиці Ольги Кобилянської (колишня Панська).

Там у супроводі музики підніматимуться до унікального кованого ліхтаря та запалюватимуть в ньому світло, в такий спосіб даючи знак, що пора запалювати вогні у всіх ліхтарях міста.

Фото: acc.cv.ua