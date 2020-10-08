Розвиток медичного туризму в Україні обговорили на міжнародному конгресі

Медичний туризм – один із пріоритетних напрямків внутрішнього та в’їзного туризму в Україні.

Як передає Укрінформ, про це заявив перший заступник голови Державного агентства розвитку туризму України Кирило Домбровський під час VIII Міжнародного конгресу медичного туризму, повідомляє ДАРТ у Фейсбуці.

"Чимало іноземців надають перевагу українському медичному туризму, зокрема через приємні ціни (ледь не вдвічі нижча вартість, ніж у європейських країнах) та високу якість надання медичних послуг. Проте на міжнародному рівні недостатньо інформації про наші лікувальні заклади, клініки, медичні центри та загалом про лікувальні природні ресурси України", – йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначили в Держтуризмі, в Україні не фіксується, скільки людей приїхало сюди саме з оздоровчою та лікувальною метою.

"На жаль, єдиної статистики, яка б показала реальні цифри та дала б змогу оцінити кількість іноземних пацієнтів в Україні, просто не існує. Як і релевантних статистичних даних по туризму в Україні загалом. Тому команда ДАРТ спільно з МКІП працює над розв'язанням цієї проблеми", –зазначив Домбровський.

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Тож серед основних завдань учасники конгресу назвали:

підвищення якості медичного обслуговування та ефективності курортного лікування;

покращення роботи кадрового персоналу у наданні якісних послуг;

правове забезпечення, перегляд законодавчої бази України, розроблення закону "Про медичний туризм" та чітке окреслення поняття "кластерів";

розроблення відомчої нормативної бази щодо співпраці з іноземними клієнтами в медичних закладах, насамперед державної та комунальної сфери;

промоція українського медичного туризму у світі.

Фото: ДАРТ