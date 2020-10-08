Закарпатські замки зберуть на одній локації

На території палацу Телекі, що в селі Довге на Іршавщині, наприкінці жовтня планують відкрити унікальну туристичну атракцію – замки Закарпаття в мініатюрі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в сюжеті телекомпанії "М-студіо".

Завдяки проєкту буде змога побачити мінікопії фортець та палаців Закарпатської області, а також вигляд тих, що до нашого часу збереглися лише в руїнах.

Найточніше відтворити макети фортець на основі історичних джерел допомагають залучені до проєкту історики й археологи.

За словами голови Іршавського ТІЦ Михайла Штефаньо, загалом у парку буде представлено 9 замків, зменшених у 135 разів, як порівняти з їхнім оригінальним розміром.

Виготовляють мініоб’єкти з оригінального каменю, з якого був побудований той чи інший справжній замок. До прикладу, для створення мініатюрного Бронецького замку, який уже готовий, матеріал взяли з руїн цієї твердині. Створюються об'єкти вручну.

Читайте також: На Закарпатті запрацює Центр сталого туризму українських Карпат

Відкрити парк із замками в мініатюрі мають до кінця жовтня. На думку очільника Довжанської ОТГ Віктора Симканича, це один із кроків для розвитку туристичної привабливості громади.

Проєкт реалізують за кошти Українського культурного фонду.