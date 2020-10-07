Адміністрація Північного Кіпру планує відкрити Варошу – ЗМІ

Закритий район-привид Вароша (турецька назва Мараш) у місті Фамагуста на території Північного Кіпру планують відкрити для відвідувачів з 8 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє турецьке видання Sözcü.

"Ми довели роботи до визначеного етапу. Ми відкриваємо закриті узбережжя Марашу для нашого народу з четверга", – цитує видання заяву прем'єр-міністра Турецької Республіки Північного Кіпру Ерсіна Татара.

Він також сказав, що відкриття Вароші було серед передвиборчих обіцянок його політичної сили на виборах у 2019 році.

"Сподіваємося, наше населення почне використовувати пляжі Марашу вранці в четвер. Відродження Марашу також сприятиме розвитку Фамагусти", – сказав Татар.

Урядовець повідомив, що в районі здійснюватиме діяльність комісія з нерухомого майна, щоб забезпечити власникам станом на 1974 рік можливість відновити свої робочі місця та будинки.

"Звичайно, враховуватимуться і рішення Європейського суду з прав людини", – вказав він.

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Вароша (Мараш) – це закритий південний квартал кіпрського міста Фамагуста, який до 1974 року був сучасним туристичним районом. Після турецької інтервенції місто Фамагуста перейшло під контроль Туреччини, квартал Вароша був закритий, за роки він був розграбований та зруйнований, перетворився на пустку. Вхід для відвідувачів заборонений, доступ мають турецькі військові та персонал ООН.

Європейський суд з прав людини присудив восьми грекам-кіпріотам від 100 тисяч до 8 млн євро компенсації за позбавлення їх житла та майна внаслідок інтервенції 1974 року.

Як відомо, острів Кіпр розділений на дві частини в 1974 році – після турецької інтервенції, яка сталася внаслідок перевороту в Нікосії, що мав на меті об’єднання з Грецією. Етнічний склад населення – 78% греків-кіпріотів та 18% турків-кіпріотів. Острів розділений на дві частини: Турецька Республіка Північного Кіпру та Республіка Кіпр. Місто Нікосія (столиця Кіпру) також розділена на дві частини.

Фото: sozcu.com.tr