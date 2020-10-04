В Ужгороді презентували листівки з аудіоекскурсіями

В обласному центрі Закарпаття створили сувенірні набори інтерактивних листівок з тематичними маршрутами для самостійних прогулянок містом "Пізнай Ужгород" та аудіогіди до них.

Як передає Укрінформ, про це розповіла авторка ідеї Людмила Сюзева під час онлайн-презентації проєкту в Фейсбуці.

"Презентуємо проєкт "Унікальні туристичні маршрути "Пізнай Ужгород" в інтерактивних листівках з аудіогідами", що реалізується в межах партнерської програми "Культура. Туризм. Регіони" Українського культурного фонду, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та Офісу розвитку малого та середнього підприємництва/SME.DO при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України", – зазначила Сюзева.

"Пізнай Ужгород" / Фото: Сергій Гудак

За її словами, метою проєкту було заохотити дорослих та дітей – ужгородців, а також туристів – до пізнання історії та культури Ужгорода, а також створити туристичну промоцію місту. В результаті вісім екскурсоводів розробили 10 тематичних маршрутів, які завантажили українською та англійською мовами на платформу мобільного додатку izi.travel. До кожної аудіоекскурсії розробили листівку.

"На звороті кожної листівочки є короткий опис локацій маршруту і QR-код, відсканувавши який, ви автоматично потрапляєте на платформу мобільного застосунку, де є сам аудіогід. Коли ви йдете маршрутом, спрацьовують тригер-зони, і ви чуєте цікаві історії про ті чи інші локації, які озвучили самі автори маршруту", — пояснила Сюзева в коментарі "Суспільне Закарпаття".

Так, гід Юрій Яновський, зокрема, розробив дві екскурсії для проєкту. Одна з них – "Ботанічні дива Ужгорода". В ній ідеться про екзотичні рослини, які ростуть у місті.

"Розказую дуже багато про кедр. Справжні ліванські кедри ростуть в Ужгороді: ростуть і біля колишнього універмагу "Україна", і біля ректорату. Мене дуже вразило дерево, на яке мало хто з ужгородців звертає увагу — Адамове дерево, його ще алюмінієвим деревом називають. За китайською версією, саме на цьому дереві відпочиває птах щастя фенікс", — розповів Яновський.

Друга його екскурсія присвячена храмам. Екскурсовод розповів, що ця аудіолистівка розповідає багато про Кафедральний собор, пояснює, чому його збудували саме в Ужгороді.

"Розповідається про римо-католицьку та реформатську церкви, про православну церкву на набережній. Горянська ротонда не ввійшла в маршрут, але є також інформація про неї", — пояснив гід.

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Найдовша екскурсія проєкту – майже чотири кілометри, найкоротша – "Прогулянка набережною під липами" — 560 метрів. Її авторка – Тетяна Літераті.

"Можна розказати дуже багато цікавого про набережну, а зазвичай екскурсоводи там мало проводять екскурсій. Тому я вирішила це виправити. І на основі деяких своїх публікацій, які я писала раніше, зробила такий маршрут про кожну з будівель від Лінгвістичної гімназії до пам’ятника Пушкіну. Майже про кожну будівлю", — сказала Літераті.