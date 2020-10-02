На Житомирщині влаштують військово-історичний фестиваль

У Радомишлянській ОТГ на Житомирщині в суботу, 3 жовтня, в межах фестивалю "Повстанський хутір" відтворять історичний бій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.

"У суботу, 3 жовтня, на історико-культурному просторі "Повстанський хутір" (хутір Жадьок біля с. Ставки Радомишльської ОТГ) відбудеться щорічний військово-історичний фестиваль "Повстанський хутір", присвячений борцям за волю України. У межах фестивалю проведуть військово-історичну реконструкцію бою між військами Вермахту/СС та Українською повстанською армією, який відбувся в с. Велика Рача Радомишльського району 13 вересня 1943 року", – йдеться в повідомленні.

Також у програмі заходу – музикування, майстер-клас з народних танців та виставка. Крім того, відвідувачі зможуть ознайомитися з оновленою експозицією "Повстанського хутора".

Початок фестивалю – об 11-й годині.

Організатори нагадали, що для запобігання поширенню COVID-19 під час заходу обов'язковим є використання засобів індивідуального захисту (маски, рукавички) та дотримання соціальної дистанції (1,5 метра).

Громадський культурний простір "Повстанський хутір" у Радомишльському районі Житомирщини поблизу села Ставки відкрили три роки тому. Тут відновили хатину підпільників УПА й відтоді щорічно проводять однойменний військово-історичний фестиваль.