У Франківську проведуть фестивальну екскурсію про першу українську революцію

В Івано-Франківську в суботу, 3 жовтня, в межах фестивалю «Межа» відбудеться екскурсія «Весною народів».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Фестивалю-переберії міських культур «Межа» в Фейсбуці.

«3 жовтня, у суботу, рівно за тиждень до Фестивалю-переберії міських культур «Межа» запрошуємо на екскурсію франківською «Весною народів», – йдеться в повідомленні.

Організатори зазначають, що екскурсія присвячена першій українській революції. Автор мандрівки – Остап Українець. Він розповість, де збиралися громадські активісти 170 років тому, де вони жили і чим займалися. А ще – чому жителі Станіслава (колишня назва Івано-Франківська – ред.) хотіли повикидати міську владу з вікон, і як місто готувались обстрілювати з гармат.

Екскурсія розпочнеться о 15:00 від фонтану на Вічевому майдані.

Фестиваль-переберія міських культур «Межа» пройде в Івано-Франківську 10-11 жовтня. Жителі та гості міста зможуть побачити виступи акторів драматичного та лялькового театрів. Крім того, до міста завітає театр середньовічних подій. Також в межах фестивалю відбудеться переберійна хода, учасники якої будуть у костюмах з різних епох життя міста.

Фестиваль відбудеться за підтримки Українського культурного фонду та у співфінансуванні з Івано-Франківською міською радою.