Нова екскурсія Франківськом відправить туристів на 4-кілометровий квест

У франківському Палаці Потоцьких представили мобільний додаток "Межа", за допомогою якого всі охочі зможуть відправитися на квест-екскурсію містом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Галицький кореспондент".

"Сьогодні, 1 жовтня, у Палаці Потоцьких презентували мобільний додаток "Межа". Він розроблений у рамках однойменного Фестивалю-переберії міських культур. Це квест-екскурсія Івано-Франківськом, яку можна пройти у будь-який зручний час, щоб краще пізнати історію та сучасне життя міста. Щоб скористатися додатком, його потрібно завантажити на смартфон", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що квест буде доступний на платформах Android та iOS і міститиме ребуси, аудіо- та відеопідказки. Користувач матиме відшукати в середмісті маркери, які проведуть його найвидатнішими точками Івано-Франківська.

Основні локації – у межах старого міста, однак, є й дещо віддалені пункти, як-от підземний перехід "Ваґабундо". Загалом представлено 26 історичних точок. Загальна відстань екскурсії – 4 100 метрів.

Щоб пройти квест, необхідні знання з історії Івано-Франківська, втім, за словами авторів, інформацію для проходження гри користувач зможе отримати й з інтернету, безпосередньо в процесі.

"Теоретично достатньо вміння гуглити. Фактично потрібна логіка, знання історії й культури, а також – вміння вирішувати загадки", – зауважив один із авторів додатку Остап Українець.

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Додаток залишиться активним і після Фестивалю-переберії міських культур "Межа". Нова атракція, впевнені розробники, буде корисною для туристів, які відвідують Івано-Франківськ, адже фактично стане гідом в історичному та культурному просторі міста.

Розробниками додатку стали програміст Роман Цюпа та дизайнер мультимедіа Денис Овчар.

Фестиваль-переберія міських культур "Межа" пройде в Івано-Франківську 10-11 жовтня. Франківці зможуть побачити виступи акторів драматичного та лялькового театру. Крім того, до міста завітає театр середньовічних подій. Також в межах фестивалю відбудеться переберійна хода, учасники якої будуть у костюмах з різних епох життя міста.