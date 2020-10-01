На Прикарпатті працюють над «ВелоГаличиною» для туристів

На Прикарпатті хочуть створити низку туристичних веломаршрутів, що з’єднуватимуть Галицьку, Івано-Франківську, Єзупільську, Угринівську та Ямницьку ОТГ.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття із посиланням на виконавчого директора організації Ігоря Мельничука.

«У Ямницькій ОТГ розробляють інноваційний проєкт #ВелоГаличина, який претендуватиме на секторальну бюджетну підтримку Європейського Союзу. Ініціатива передбачатиме розвиток туризму за допомогою будівництва нових веломаршрутів, спорудження станцій для підзаряджання електровелосипедів, створення системи навігації та спеціалізованих інтерактивних додатків для смартфонів», – йдеться в повідомленні.

За словами Мельничука, такі маршрути з’єднуватимуть Галицьку, Івано-Франківську, Єзупільську, Угринівську та Ямницьку об’єднані територіальні громади.

Зазначається, що в межах проєкту закуплять велосипеди для органів місцевого самоврядування, організують велошколу для молоді з громад. З використанням велосипедної інфраструктури у майбутньому планують організовувати велоквести та міжнародні велопробіги.

Ініціаторами розроблення проєкту виступили представники Ямницької об’єднаної територіальної громади, які за допомогою будівництва велосипедної інфраструктури хочуть з’єднати Івано-Франківську та Галицьку ОТГ. Усі ж інші громади підтримали ініціативу й також долучилися до втілення амбітного проєкту.

«У Ямниці провели зустріч з питань написання та впровадження проєкту. Участь у заході взяли представники місцевої ОТГ, Івано-Франківської міської ради, Асоціації велосипедистів України. Наша агенція також долучилась до розробки ініціативи. Спільними зусиллями хочемо впровадити сталу мобільність в ОТГ області. Насамперед, створюючи недорогу та здорову альтернативу – туристичні веломаршрути», – зазначив Мельничук.