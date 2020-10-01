Названо найкращі міста світу для піших прогулянок туристів
Укрінформ
Італійська Флоренція очолила список найкращих міст світу для туристів, охочих обійти головні пам'ятки пішки.
Рейтинг із 50 пунктів склали експерти туристичного порталу Tourlane, передає Укрінформ.
До топ-10 увійшли Флоренція, Венеція, Рига, Афіни, Гамбург, Единбург, Мадрид, Порто, Таллінн, Стокгольм.
Зазначається, що основний критерій – щоб відстань між п'ятьма головними туристичними визначними пам'ятками міста не перевищувала 10 миль (близько 16 кілометрів).
Крім відстані, враховувалися розташування об'єктів, шляхи до них, середній час прогулянки.
Фото: Xinhua