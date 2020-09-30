Львів кличе на вуличний театральний фестиваль

У Львові впродовж трьох днів – з 2 до 4 жовтня – триватиме театральний фестиваль "Золотий Лев на вулиці-2020", що стартує карнавальним відкриттям на трьох локаціях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"Театральний фестиваль "Золотий Лев на вулиці-2020" – це завжди яскраво, видовищно, феєрично, цікаво та вражаюче. Театри, які будуть запрошені, вже бачили на багатьох відомих театральних фестивалях в Європі. Тепер і Львів, і гості нашого міста матимуть змогу насолодитися неймовірною атмосферою театрального вуличного дійства. Вистави будуть цікаві як для батьків, так і для дітей", – йдеться в повідомленні.

Цьогоріч "Золотий Лев" відбуватиметься на різних локаціях: площі перед Львівським національним університетом імені Івана Франка, у дворику львівської Ратуші й на площі перед Довженко-центром (район Сихова). На трьох локаціях пройде й карнавальне відкриття заходу: о 16:00 – на площі перед університетом, о 16:40 – на площі Ринок і о 19:30 – на площі перед Довженко-центром. У ньому візьмуть участь майже всі учасники фестивалю.

У зв’язку з пандемією на "Золотий Лев" завітають лише українські колективи, проте 4 жовтня в межах фестивалю відбудеться онлайн-дискусія – обговорення, в якому візьмуть участь директори міжнародних театральних фестивалів з-за кордону та України. Вони поділяться досвідом та обговорять проблеми, які цьогоріч торкнулись майже всіх фестивалів – як європейських, так і українських.

Організатори обіцяють забезпечити дотримання всіх карантинних обмежень: соціальну дистанцію, масковий режим, вимірювання температури глядачам перед кожною виставою, наявність санітайзерів для рук.

Варто зазначити, що "Золотий Лев на вулиці" – це не просто вуличний фестиваль, а театральна європейська традиція і один з найпрестижніших театральних форумів України. Щороку він перетворює Львів на величезну театральну сцену. Тут можна побачити вистави світового визнання, прем’єри, експериментальні постановки молодих театрів.