Трускавець домагатиметься статусу державного курорту – міський голова

Місто Трускавець у Львівській області буде домагатися статусу державного курорту, який дасть додаткові можливості для розвитку.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.

"Зараз ми вклали гроші в підготовчі документи щодо надання Трускацю статусу курорту державного значення. Сотні тисяч гривень уже в це вкладено. Для чого? Це, з одного боку, така капіталізація промоційна курорту, а з другого – воно відкриває двері та можливості для капіталовкладень з боку області й держави чи грантових якихось грошей", – сказав Кульчинський.

Він пояснив, що державний статус дасть "певні охоронні речі, стане стримувальним чинником від певного хаосу на курорті".

"Ми живемо в такий період, що створюються нові закони і підзаконні акти, рішення уряду, які містять прогалини. І ними можуть скористатися. Мені як трускавчанину, як міському голові потрібен захист. Я бачу його в статусі курорту. І хто хоче працювати в Трускавці, той матиме працювати за цими правилами", – пояснив очільник міста.

Він додав, що питанням надання статусу державного курорту Трускавцю влада міста займається вже три роки.

"Статус дасть і захист, і можливості. Бо коли говорити, що ми отримаємо тільки дощечку золоту – оцей статус, то, звичайно ж, це не наша ціль. Наша ціль – отримати захист і можливості", – підсумував мер.