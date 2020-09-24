Мобільний додаток із квестами допоможе туристам дізнатися більше про Тернопіль

Туристичні квести із використанням мобільних додатків запроваджують у Тернополі.

Про це передає Укрінформ із посиланням на NDay.

«Віднедавна тернополяни і гості міста можуть легко відчути себе детективами, пройшовши квест від мобільного додатку WalQlike. Завантажити його можна безкоштовно, а далі обрати екскурсію, її тривалість і розпочати прогулянку. Користувач додатка зможе обрати квест на певну тематику, а програма сама визначить найближчу пам’ятку й сформує екскурсійний маршрут, розрахований на одну-дві години», – розповіла тернопільський екскурсовод Оксана Ленчук.

За її словами, під час подорожі турист може рухатися від однієї локації до іншої, шукаючи відповіді на запитання й розв’язуючи загадки про ці місця.

Все це зробить мандри Тернополем ще більш цікавими та захопливими, а також допоможе краще пізнати місто, відкрити для себе щось нове.

Читайте також: Туристи зможуть помандрувати шляхами князівського роду Сангушків

Квести можна проходити як наодинці, так і в компанії друзів або разом із сім’єю.

Наразі у Тернополі створили «Детективний квест» і квест «Тернопільські перевертні». Згодом цей перелік планують доповнити.

WalQlike можна завантажити в Google Play та App Store. Він доступний трьома мовами: українською, англійською та російською. Додаток також працює у Києві, Львові та Чернігові.