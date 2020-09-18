В Ужгороді відкрили нову туристичну атракцію — Виноградну гору

В Ужгороді презентували унікальну туристичну локацію — єдиний в Україні виноградник у межах міста.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив президент Регіональної туристичної організації Закарпаття Федір Шандор.

"В Ужгороді відкрили нову туристичну атракцію "Виноградна гора". Це єдиний в Україні виноградник у межах міста. Це справжня подія для міста, адже нарешті Ужгороду повернули його герб. Справа в тому, що на гербі міста є виноград, а в межах міста досі не було жодного виноградника – усі винищили в кінці 80-х в горбачовські часи", – сказав Шандор.

Він розповів, що виноградник на горі в місті закладали 2 роки.

"Тут на 1 га висадили 1350 саджанців двох сортів — Гевюрцтрамінер (сорт винограду, з якого виготовляють легендарне вино "Троянда Закарпаття") та Совіньон Блан. Це одні з найкращих сортів винограду для виготовлення білих вин, які прекрасно себе почувають на Закарпатті", – наголосив туризмознавець.

За його словами, цьогоріч на ужгородській Виноградній горі збиратимуть перший врожай.

Біля виноградника є дегустаційна зала, а також майданчик для гри в шахи й петанк. Крім того, ужгородська Виноградна гора – чудова фотозона.