"Гуцульська коров’яча бриндза" стала географічним брендом

В Україні зареєстрували географічне зазначення "Гуцульська коров’яча бриндза".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт "Івано-Франківщина туристична".

"Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на підставі висновку ДП "Український інститут інтелектуальної власності" від 08.09.2020 р. № 588 прийняло рішення від 08.09.2020 р. №заявки і 2019 00005 зареєструвати географічне зазначення "Гуцульська коров'яча бриндза" як назву місця походження товару: сир", – йдеться у повідомленні.

Управителем географічного зазначення "Гуцульська коров'яча бриндза" стала громадська спілка "Асоціація карпатських ватагів", розташована у селищі Верховина.

Зазначається, що цьогоріч сертифікацію пройшли 6 полонинських господарств: Кринта, Скупова, Луковиця, Бибратківка, ФГ "Згарда", Щівник. Вони відповідають всім вимогам плану контролю і мають право маркувати свою бриндзу як географічне зазначення "Гуцульська коров'яча бриндза". Завершальним етапом реєстрації стане отримання найближчим часом відповідного свідоцтва.

Географічне зазначення – знак якості, що посвідчує тісний зв’язок продукту з територією і гарантує високу якість кінцевим споживачам.

"Гуцульська коров’яча бринза" – це вже друге географічне зазначення на сир, яке було зареєстроване в Україні в межах проєкту ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні".