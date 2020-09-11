У Малині розробили туристичний маршрут із 17 локаціями

У місті Малин на Житомирщині розробили туристичний маршрут «Малин і околиці», до якого включили 17 локацій.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор Малинського міського краєзнавчого музею Василь Тимошенко.

«У нас створена Малинська міська ОТГ, до якої входять не лише Малин, а й околиці. Тому ми розробили такий турмашрут, щоб показати наші «родзинки» від найдавніших часів до сучасності, які будуть приваблювати мандрівників. Попри те, що Малин – це промислове місто, у нас є багато цікавого для туристів», – зазначив Тимошенко.

Загалом до маршруту включено 17 локацій, що розташовані у Малині та селах поблизу нього.

Туристам пропонують познайомитися зі зразковим історико-краєзнавчим музейним комплексом школи у селі Українка, серед 700 експонатів якого є діючий ткацький верстат.

У Малині є єдиний в Україні підводний музей скульптур для драйверів. Не менш цікавий оглядовий майданчик Малинського каменедробильного заводу, де можна спостерігати за процесом видобутку будівельного камею та оглянути викопні рештки рослинного і тваринного світу одного з морів океану Тесіс, який існував на цій територій близько 60 млн років тому.

Варто також згадати й про Малинське городище, що датується VI-VIII ст., де проходить Всеукраїнський фестиваль давніх ремесел Полісся. У місті також є музеї на фабриці банкнотного паперу банкното-монетного двору Національного банку України та Малинської паперової фабрики WEIDMANN, що має 150-річну історію.

Особливо популярні – пам’ятники ймовірному засновнику міста князю Малу, Малуші (мати Володимира Великого) та Миклухо-Маклаю, а також 200-річний парк ім. М. Миклухо-Маклая на площі 26,9 га.

У міському краєзнавчому музеї зібрані старожитності, археологічні знахідки, зброя часів визвольної війни 1648-1654 років, а також там можна дізнатися про розвиток ремесел краю.

У селі Ворсівка туристам запропонують знайомство із Малинською сейсмічною станцією і Свято-Миколаївською церквою XVIII століття. Там також є пам’ятний знак козацької сотні, яка захищала край у 1649 році та козацький хрест, встановлений на місці козацького храму, що існував у часи визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.