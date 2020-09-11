У Малині розробили туристичний маршрут із 17 локаціями
Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор Малинського міського краєзнавчого музею Василь Тимошенко.
«У нас створена Малинська міська ОТГ, до якої входять не лише Малин, а й околиці. Тому ми розробили такий турмашрут, щоб показати наші «родзинки» від найдавніших часів до сучасності, які будуть приваблювати мандрівників. Попри те, що Малин – це промислове місто, у нас є багато цікавого для туристів», – зазначив Тимошенко.
Загалом до маршруту включено 17 локацій, що розташовані у Малині та селах поблизу нього.
Туристам пропонують познайомитися зі зразковим історико-краєзнавчим музейним комплексом школи у селі Українка, серед 700 експонатів якого є діючий ткацький верстат.
У Малині є єдиний в Україні підводний музей скульптур для драйверів. Не менш цікавий оглядовий майданчик Малинського каменедробильного заводу, де можна спостерігати за процесом видобутку будівельного камею та оглянути викопні рештки рослинного і тваринного світу одного з морів океану Тесіс, який існував на цій територій близько 60 млн років тому.
Варто також згадати й про Малинське городище, що датується VI-VIII ст., де проходить Всеукраїнський фестиваль давніх ремесел Полісся. У місті також є музеї на фабриці банкнотного паперу банкното-монетного двору Національного банку України та Малинської паперової фабрики WEIDMANN, що має 150-річну історію.
Особливо популярні – пам’ятники ймовірному засновнику міста князю Малу, Малуші (мати Володимира Великого) та Миклухо-Маклаю, а також 200-річний парк ім. М. Миклухо-Маклая на площі 26,9 га.
У міському краєзнавчому музеї зібрані старожитності, археологічні знахідки, зброя часів визвольної війни 1648-1654 років, а також там можна дізнатися про розвиток ремесел краю.
У селі Ворсівка туристам запропонують знайомство із Малинською сейсмічною станцією і Свято-Миколаївською церквою XVIII століття. Там також є пам’ятний знак козацької сотні, яка захищала край у 1649 році та козацький хрест, встановлений на місці козацького храму, що існував у часи визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.