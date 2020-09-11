Закарпаття приймає п'ятиденний Чендей-фест

На Закарпатті розпочався п'ятиденний Чендей-фест на честь відомого письменника Івана Чендея, автора сценарію фільму "Тіні забутих предків". До ювілею стрічки цьогорічний фест пройде під егідою "Тіней".

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла організаторка фесту, донька письменника Марія Чендей-Трещак.

"Цьогоріч Чендей-фест триватиме п'ять днів, стартували 10 вересня із круглого столу та показу "Тіней забутих предків". Так співпало, що цьогоріч маємо 55-річчя від прем'єрного показу фільму, який вилився в акції протесту в застійній тодішній радянській Україні. Відтак, весь фестиваль пройде під гаслом "Тіні незабутих предків", – розповіла Чендей-Трещак.

За її словами, в межах фесту в Ужгороді презентують перевидану книгу "Іван Чендей у колі сучасників".

"Говоритимемо про "Тіні", про три варіанти сценарію, про роботу батька над сценарієм, загалом про роль Чендея в цьому процесі, а також художника Федора Манайла. Адже тоді двоє знаних закарпатців взяли участь в створенні цього фільму. Тому долучиться також онука Манайла, розповість про діда та його співпрацю з Якутовичем", - додала організаторка фестивалю.

У другий день заходу буде літературна частина – вручення премій лауреатам в двох номінаціях ІІІ Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чендея (мала проза та чендеєзнавство). Цьогоріч переможці конкурсу – з Харкова, Кропивницького та Франківська.

З третього дня фестиваль переїде на малу батьківщину Чендея – у селище Дубове на Тячівщину. Там запланована екскурсія чендеївськими стежками, а також майстер-класи.

Через пандемію коронавірусу фестиваль пройде онлайн. Усі події фесту транслюватимуться наживо на сторінці Письменник Іван Чендей у фейсбуці. Заходи, що відбуватимуться в гірському селищі Дубове, будуть зафільмовані й показані глядачу пізніше.

Фото: zakarpattya.net.ua