День народження Довженка на його батьківщині відзначили Днем яблука

З нагоди 126-ї річниці від дня народження видатного українського кінорежисера, сценариста і письменника Олександра Довженка у Сосниці Чернігівської області провели інтерактивний День яблука.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директорка Сосницького меморіально-літературного музею Олександра Довженка Любов Наконечна.

"Спочатку наші гості - керівники району, працівники навчальних закладів, банку, інших установ нашого селища, а також далекі родичі Довженка поклали квіти до пам’ятника "Юний Сашко", а потім ми їх запросили в сад. Там провели інтерактивний День яблука", - сказала вона.

День яблука у Сосниці на Чернігівщині / Фото: Сосницький літературно-меморіальний музей О. П. Довженка

За словами директорки, захід включав зустріч із сосницькими садівниками, розповіді про них та їхніх попередників минулого століття, фотовиставку, читання віршів про яблуні та яблука - як відомих українських поетів, так і місцевих авторів. Садівники пригощали присутніх плодами зі своїх садів, а також власноруч вирощеними кавунами. На завершення всім охочим запропонували переглянути Довженків фільм "Мічурін".

Наконечна зауважила, що цьогорічний день народження Довженка через карантин був як ніколи малолюдний. Адже щороку на свято приїжджали відомі кіномитці, проводилося вручення премії ім. О. Довженка (її лауреат висаджував молоду яблуню), відбувались кінопокази та творчі зустрічі. Нині навіть програму Дня яблука довелося суттєво скоротити.

Видатний український письменник і кінорежисер, класик світового кінематографа Олександр Петрович Довженко народився 10 вересня 1894 року на хуторі В'юнище, який нині є частиною Сосниці.