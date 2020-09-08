У Норвегії над проваллям збудували міст унікальної форми
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Azure Magazine.
Міст розташовано біля водоспаду Ворінгфоссен, що на півдорозі між Осло та Бергеном. Він – частина туристичного маршруту в національному парку Гардангервідда.
Нову туристичну атракцію спроєктував архітектор Карл-Віґґо Хьольмебакк. Міст завдовжки 47 метрів сполучає дві скелі на різниці висот 16 метрів. Він налічує 99 сходинок.
Конструкцію повністю виготовлено з металу. Вона містить сім основних елементів, які монтували за допомогою крану та закріплювали анкерами впродовж дев’яти днів у червні цього року.
Керівниця проєкту К’єрсті Волд зазначає, що процес монтажу мосту над проваллям був вкрай складним завданням з точки зору безпеки працівників та збереження обладнання.
Відео процесу будівництва можна побачити за посиланням.