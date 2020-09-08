У Норвегії над проваллям збудували міст унікальної форми

У Норвегії туристи відтепер можуть перевірити свою витримку, прогулявшись пішохідним мостом над проваллям між двома прямовисними скелями, перепад висот яких становить 16 метрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Azure Magazine.

Міст розташовано біля водоспаду Ворінгфоссен, що на півдорозі між Осло та Бергеном. Він – частина туристичного маршруту в національному парку Гардангервідда.

Нову туристичну атракцію спроєктував архітектор Карл-Віґґо Хьольмебакк. Міст завдовжки 47 метрів сполучає дві скелі на різниці висот 16 метрів. Він налічує 99 сходинок.

Конструкцію повністю виготовлено з металу. Вона містить сім основних елементів, які монтували за допомогою крану та закріплювали анкерами впродовж дев’яти днів у червні цього року.

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Керівниця проєкту К’єрсті Волд зазначає, що процес монтажу мосту над проваллям був вкрай складним завданням з точки зору безпеки працівників та збереження обладнання.

Відео процесу будівництва можна побачити за посиланням.