У Китаї відкрили найдовший у світі скляний міст
Фото
Укрінформ
У Китаї через річку Ляньцзян відкрили найдовший у світі підвісний скляний міст.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Outlook India.
Міст побудували на висоті 201 метра. Його довжина становить 526 метрів, а скло, з якого він складається, має три шари загальною товщиною 4,5 сантиметра.
Його конструкція дозволяє відвідувачам бачити, що відбувається у них під ногами.
Glass Bridge in Huangchuan Three Gorges Scenic Area by UAD#architecture #bridge https://t.co/7bavsiAiVB pic.twitter.com/pRoq6s1J0T— AAsArchitecture (@aasarchitecture) September 3, 2020
Одночасно на мосту можуть перебувати 500 людей.