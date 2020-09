У Китаї відкрили найдовший у світі скляний міст

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Outlook India.

Міст побудували на висоті 201 метра. Його довжина становить 526 метрів, а скло, з якого він складається, має три шари загальною товщиною 4,5 сантиметра.

Його конструкція дозволяє відвідувачам бачити, що відбувається у них під ногами.

Glass Bridge in Huangchuan Three Gorges Scenic Area by UAD#architecture #bridge https://t.co/7bavsiAiVB pic.twitter.com/pRoq6s1J0T