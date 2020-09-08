У Китаї відкрили найдовший у світі скляний міст

У Китаї через річку Ляньцзян відкрили найдовший у світі підвісний скляний міст.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Outlook India.

Міст побудували на висоті 201 метра. Його довжина становить 526 метрів, а скло, з якого він складається, має три шари загальною товщиною 4,5 сантиметра.

Його конструкція дозволяє відвідувачам бачити, що відбувається у них під ногами.

Одночасно на мосту можуть перебувати 500 людей.