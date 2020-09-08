У Мукачеві для безпеки туристів облаштують антикишені

У Мукачеві облаштують безпекові зони для туристів – так звані антикишені. Вони передбачатимуть висадку пасажирів з туристичних автобусів у центрі міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сторінці Мукачівської міськради в фейсбуці.

“Безпекові зони для пішоходів на наземних пішоходних переходах – антикишені – облаштують в Мукачеві. На першому етапі антикишені зроблять в трьох локаціях. Дві з них – в місцях для висадки пасажирів з туристичних автобусів біля МДУ та на вулиці Ілони Зріні. Також встановлять антикишені й на вулиці Ужгородській”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у планах міськради встановлення антикишень на вулиці Пушкіна, біля школи, на вул. Масарика, вул. Духновича, вул. Миру (біля танку).

Читайте також: Стратегію розвитку туризму Вінниці схвалили на громадських слуханнях

Як пояснили в міськраді, антикишеня – інфраструктурне рішення, яке робить пішохода більш видимим на дорозі, адже його не закривають припарковані автомобілі. Фактично це розширена ділянка тротуару, який унеможливлює стоянку в зоні перехрестя і на переході та скорочує час перебування пішоходів на зебрі.

Ілюстрації: Мукачівська міськрада