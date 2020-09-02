У Вінниці триває ознакування туристичних об’єктів міста сучасною навігацією – заплановано встановити 13 нових інформаційних табличок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міськради у фейсбуці.

"З метою осучаснення туристичної навігації у Вінниці наразі тривають роботи з ознакування 13 туристичних об'єктів міста. Переважна більшість нових інформаційних табличок розташується в центрі міста і включає в себе пам’ятки архітектури національного й місцевого значення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, крім оповідей про пам'ятки, таблички також допоможуть збирати туристичну статистику.

Офіційний запуск інформаційних табличок відбудеться напередодні Дня міста.

Вінниця продовжує оновлювати навігацію туристичними об’єктами / Фото: @vinnmarketingtourism

Як відомо, в жовтні 2019 року у Вінниці в межах проєкту "Вишенька на турі: розвиток туристичного потенціалу мікрорайону" було встановлено шість інформаційних табличок на найпопулярніших туристичних точках Вишеньки: біля Національного музею-садиби М.І. Пирогова, церкви-некрополю М. І. Пирогова, парку Дружби народів, фонтану "Сонячна система", площі Костянтина Могилка та Лісопарку.

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Нову туристичну навігацію місту розробила креативна компанія MoreInfo спільно з департаментом маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. На табличках розміщена інформація про ту чи іншу туристичну точку двома мовами: українською й англійською, тексти продубльовані шрифтом Брайля. Окрім того, на кожне знакування нанесений QR-код, сканування якого дасть змогу дізнатися більше про об’єкт, його історію та цікаві факти, а також переклад тексту іноземними мовами. Вся інформація записана також у форматі аудіогіда. Важливо, що всі таблички обладнані NFC-чіпами, що надає можливість безконтактного передавання інформації про об’єкт навіть без доступу до інтернету. Дизайн усіх табличок використовує айдентику офіційного бренду Вінниці.