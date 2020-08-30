На Хортиці стартував фестиваль воїнських та традиційних культур "Запорозький Спас"

У Запоріжжі на острові Хортиця відкрився XXIV Міжнародний фестиваль національних воїнських та традиційних культур "Запорозький Спас" імені Анатолія Єрмака.

На фестивалі представлені близько 30 видів єдиноборств, передає кореспондент Укрінформу.

"Цього року унікальне явище: ми маємо вітання від Польщі, Швеції, інших федерацій. Це 24-й фестиваль, він проходить за підтримки Міністерства молоді та спорту, депутатів облради. На фестивалі представлено близько 30 видів єдиноборств – причому не тільки українських. Хоча звичайно є й козацьке джигітування, бойовий гопак, козацький двобій…" - розповів президент всеукраїнської федерації "Спас" Олександр Притула.

Фестиваль "Запорозький Спас" на Хортиці / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Він наголосив, що всі учасники спортивних змагань пройшли медкомісію і здали тест на коронавірус.

У рамках фестивалю відбулись турніри історичного та козацького фехтування, змагання з традиційних видів боротьби на поясах, навхрест, штовхач-Котигорошко, чемпіонат України з боїв "Лава на лаву".

"У нас 5 лав. Учасники приїхали з Миколаєва, Херсонщини, Одеси, Запоріжжя, Дніпра. Є лава академії поліції", - додав Притула.

Окрім того на фестивалі представили козацьку артилерію - 70 гармат.