На Хортиці стартував фестиваль воїнських та традиційних культур "Запорозький Спас"
На фестивалі представлені близько 30 видів єдиноборств, передає кореспондент Укрінформу.
"Цього року унікальне явище: ми маємо вітання від Польщі, Швеції, інших федерацій. Це 24-й фестиваль, він проходить за підтримки Міністерства молоді та спорту, депутатів облради. На фестивалі представлено близько 30 видів єдиноборств – причому не тільки українських. Хоча звичайно є й козацьке джигітування, бойовий гопак, козацький двобій…" - розповів президент всеукраїнської федерації "Спас" Олександр Притула.Фестиваль "Запорозький Спас" на Хортиці / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ
Він наголосив, що всі учасники спортивних змагань пройшли медкомісію і здали тест на коронавірус.
У рамках фестивалю відбулись турніри історичного та козацького фехтування, змагання з традиційних видів боротьби на поясах, навхрест, штовхач-Котигорошко, чемпіонат України з боїв "Лава на лаву".
"У нас 5 лав. Учасники приїхали з Миколаєва, Херсонщини, Одеси, Запоріжжя, Дніпра. Є лава академії поліції", - додав Притула.
Окрім того на фестивалі представили козацьку артилерію - 70 гармат.