"Запорозький Спас" на Хортиці покаже справжню козацьку артилерію

У Запоріжжі в суботу, 29 серпня, на острові Хортиця відкриють XXIV Міжнародний фестиваль національних воїнських та традиційних культур "Запорозький Спас" імені Анатолія Єрмака.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Запорізької облдержадміністрації.

У межах заходу відбудуться турніри історичного та козацького фехтування, змагання з традиційних видів боротьби на поясах, навхрест, штовхач-Котигорошко, чемпіонат України з боїв "Лава на лаву" тощо. Під час фестивалю представлять блок національних бойових мистецтв та видів боротьби; пленери народних майстрів вишиванок, хенд-мейд та ковальське мистецтво; концерт за участю кобзарів, народних колективів та співаків.

Урочисте відкриття фестивалю відбудеться 29 серпня о 12.00 у Кінному театрі "Запорізькі козаки".

Як повідомляють організатори, цьогоріч на "Запорозькому Спасі" будуть представлені грузинська національна боротьба, боротьба азовських греків, татарська, азербайджанська боротьба, ушу, українські національні види бойових мистецтв, бойовий гопак, козацький двобій. "Родзинкою" фестивалю стане справжня козацька артилерія у кількості 70 гармат. Вперше будуть представлені реконструйований козацький гуляй-город – фортеця, яка рухається; історичне фехтування; козацька стрільба з лука.

До культурної програми планують долучитися гурти "Вартові неба", "Вертеп", естрадна співачка Надія Крутова-Шестак, вокаліст Роман Полонський, колектив Стритівської кобзарської школи та інші.

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Одна з цілей, які ставить перед собою фестиваль, – популяризування української культури та бойових мистецтв.

На переконання керівниці апарату Запорізької ОДА Зінаїди Бойко, такі заходи – своєрідний магніт для всієї України.

"Це найстаріший фестиваль в Україні, а щодо Запоріжжя, то це один із найулюбленіших фестивалів. На сьогоднішній день він залучає велику кількість людей, які проживають не тільки в Запорізькій області, а й за межами регіону, за межами України. Впевнена, що фестиваль матиме величезний успіх і цього року, не зважаючи на наявні обмеження, залучить якомога більше людей", – зазначила Бойко.

Фестиваль проходитиме на відкритому повітрі із дотриманням усіх вимог адаптивного карантину.