На Закарпатті стартувала реконструкція веж Невицького замку

Одну із найдавніших закарпатських фортець – Невицький замок – почали реконструювати: укріплюють мури малої вежі й планують відновити головну вежу-донжон.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в сюжеті "Суспільного Закарпаття".

За словами підрядника Тараса Стадницького, близько півтора тижня тривав демонтаж та підготовка до основних робіт з реконструкції Невицького замку. Розпочали з малої вежі: наразі ведуться роботи з відновлення її мурів. Наступним етапом буде встановлення даху.

Проєктом також передбачена реконструкція великої вежі, дах якої впав у березні минулого року.

"Найближчим часом починаємо відновлення основної вежі-донжон. Там теж найперше відновлюватимуться мури, а після працюватимемо зі зведенням дерев’яних конструкцій. Проблемою виконання робіт є доступність. Тут немає можливості, щоб матеріал підвозився до об’єкту. Тому ми споруджуємо канатну подачу матеріалів", – розповів Стадницький.

Роботи в замку проводять за грантові кошти – 9 мільйонів гривень.

Крім реконструкції двох веж, в межах проєкту буде проведено й консервацію – укріплення найбільш аварійних ділянок стін замку. Востаннє реставрацію в Невицькому замку проводили в 1968-1970 роках.

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Невицький замок – автентична пам’ятка. За словами дослідника замку Олександра Дзембаса, її повністю добудували в середині ХV століття. Після руйнації Невицького замку в 1644 році його не використовували.

"В тому його унікальність. Тому тут археологія надзвичайно важлива. Згодом вдасться з’ясувати не тільки хронологію, а прийти до реконструкції замкового побуту. Тут це можливо, тому що пам’ятка не експлуатувалася. Таких пам’яток дуже мало в Європі", –розповів Дзембас.

За словами Тараса Стадницького роботи в Невицькому замку мають закінчити в середині грудня.

Фото: Володимир Химинець, фейсбук