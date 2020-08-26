На Закарпатті стартувала реконструкція веж Невицького замку
Як передає Укрінформ, про це йдеться в сюжеті "Суспільного Закарпаття".
За словами підрядника Тараса Стадницького, близько півтора тижня тривав демонтаж та підготовка до основних робіт з реконструкції Невицького замку. Розпочали з малої вежі: наразі ведуться роботи з відновлення її мурів. Наступним етапом буде встановлення даху.
Проєктом також передбачена реконструкція великої вежі, дах якої впав у березні минулого року.
"Найближчим часом починаємо відновлення основної вежі-донжон. Там теж найперше відновлюватимуться мури, а після працюватимемо зі зведенням дерев’яних конструкцій. Проблемою виконання робіт є доступність. Тут немає можливості, щоб матеріал підвозився до об’єкту. Тому ми споруджуємо канатну подачу матеріалів", – розповів Стадницький.
Роботи в замку проводять за грантові кошти – 9 мільйонів гривень.
Крім реконструкції двох веж, в межах проєкту буде проведено й консервацію – укріплення найбільш аварійних ділянок стін замку. Востаннє реставрацію в Невицькому замку проводили в 1968-1970 роках.
Невицький замок – автентична пам’ятка. За словами дослідника замку Олександра Дзембаса, її повністю добудували в середині ХV століття. Після руйнації Невицького замку в 1644 році його не використовували.
"В тому його унікальність. Тому тут археологія надзвичайно важлива. Згодом вдасться з’ясувати не тільки хронологію, а прийти до реконструкції замкового побуту. Тут це можливо, тому що пам’ятка не експлуатувалася. Таких пам’яток дуже мало в Європі", –розповів Дзембас.
За словами Тараса Стадницького роботи в Невицькому замку мають закінчити в середині грудня.
Фото: Володимир Химинець, фейсбук